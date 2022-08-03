Konya’da samanlık yangını

Konya’nın Hüyük ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, sabah erken saatlerde Hüyük ilçesine bağlı İlmen Mahallesinde bulunan samanlıkta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ünal’a ait samanlıkta çıkan yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 1 adet su tankeri de destek verdi. Yangında zarar görmeyen saman balyaları dışarıya çıkarıldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın güçlükle söndürüldü. Samanlık ve samanların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.