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Konya’da patlayıcı madde fabrikasına ait çadırda yangın: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir patlayıcı madde fabrikasına ait içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

KONYA 07.10.2021, 16:48
Konya’da patlayıcı madde fabrikasına ait çadırda yangın: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir patlayıcı madde fabrikasına ait içerisinde kimyasal boya bulunan çadırda çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde bulunan bir patlayıcı madde fabrikasına yaklaşık 150 metre mesafede kurulu bulunan ve içerisinde kimyasal boya olan çadırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında fabrika sahiplerinden İbrahim S. (31) ile Şaban T. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Şaban T. ise Konya’ya sevk edildi. Çadırdaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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