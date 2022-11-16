Konya’da park halindeki aracı çalan kişi yakalandı

Konya’da park halinde bulunan aracı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 15 adet suç kaydı olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesinde park halindeki aracın çalındığı ihbarını aldı. Polis ekipleri, hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede çalışma yaparak çok sayıda kamera görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen M.D.’yi merkez Karatay ilçesinde çaldığı araç ile birlikte yakaladı. Şüphelinin çaldığı araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.