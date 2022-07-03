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Konya’da otomobiller çarpıştı: yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA 03.07.2022, 16:29
Konya’da otomobiller çarpıştı: yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Çiller - Kamuşlıkuyu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut B. idaresindeki 42 SU 129 plakalı otomobil ile Cihangir A. İdaresindeki 42 AIH 926 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Mesut B., olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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