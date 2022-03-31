Konya’da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı

Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kulu ilçesi Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Duho K. (44), Şayhide H. (33) ve Amine A.’ya (2), Osman G. idaresindeki 06 JNJ 59 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.