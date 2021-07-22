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Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KONYA 22.07.2021, 14:54
Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Tuzkaya Mahallesi ile Bozan Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Ç. (33) idaresindeki 42 R 9791 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Hayati Ç. ile araçta bulunan Mizgin Ç. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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