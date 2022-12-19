Konya’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu’ya bağlı Karacadere Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (41) idaresindeki 42 KJ 122 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yapılan ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.