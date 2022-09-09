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Konya’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KONYA 09.09.2022, 12:27
Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 1. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 07 K 0907 plakalı otomobil, seyir halindeyken Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşağa geldiğinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araç içerisinden sıkışan yaralılar M.O. ile H.D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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