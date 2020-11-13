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Konya’da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
KONYA 13.11.2020, 11:48
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. yönetimindeki 42 H 0831 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağaç devrilirken, otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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