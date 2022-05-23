Konya’da orman yangını işçilerinin yangınla mücadele eğitimleri tamamlandı

Konya’da, aralarında Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’nün de yer aldığı Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan orman yangını işçilerine, arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen işbaşı ve yangınla mücadele eğitimleri tamamlandı.

Orman Koruma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Orman İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirildi. Konya Orman Bölge Müdürlüğü işbaşı eğitiminde; yangın organizasyonu, orman yangınları ve müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesinin ardından, arazöz ekipmanlarının doğru ve seri kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim çalışmalarına Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Poyraz, Koruma Şube Müdürü Halil İbrahim Özkan, makine mühendisleri Mustafa Kılıçoğlu, Celalettin Özkan, işletme müdürleri, işletme şefleri ve orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personel katıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Konya Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın için riskli sezonda vatandaşların orman yangınları konusunda hassasiyet göstermelerinin beklendiği ifade edilerek, "Herhangi bir yangın ve duman gördüklerinde vatandaşlarımızın ‘Alo 112’ yangın ihbar hattına bildirmelerini talep ediyoruz" denildi.