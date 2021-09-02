Konya’da okul servis fiyatlarında düzenleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ve Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’daki okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı. Buna göre en kısa mesafe eğitim sezonunda 2 bin 300 TL olurken en uzun mesafe 2 bin 750 TL olarak belirlendi.

Yapılan düzenleme hakkında açıklamada bulunan Başkan Muharrem Karabacak, “Okul servis araçları ücretlerine yüzde 15’lik düzenleme yapıldı. 2021 2022 eğitim - öğretim döneminde taşıma ücretleri geçen bir yıllık zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artış rakamları dikkate alınarak 0-3 kilometreye kadar 2 bin 300 TL, 0-6 kilometreye kadar 2 bin 450 TL, 0-12 Kilometreye kadar 2 bin 550 TL, 0-20 kilometreye kadar 2 bin 750 TL olarak düzenlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti ise 700 TL olarak düzenlenmiştir” dedi.

Okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde değişiklik

Okul servis araçları hizmet yönetmeliğindeki değişiklik hakkında bilgiler veren Başkan Karabacak, “Okul servis aracı olarak kullanılacak olan araçların 12 yaşından küçük olma zorunluluğu 01.07.2023 tarihine kadar 15 yaş olarak, rehber personel kriterleri lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kuru tamamlamak şekliyle üç nokta emniyet kemeri, koltuk sensörü takma zorunluluğu 01.01.2018 tarihinden önce üretilen araçlar için aranmayacaktır şekliyle değiştirilmiştir” diye konuştu.