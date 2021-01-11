Konya’da okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun’ talimatının ardından Konya’da okul bahçesinde bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun’ talimatıyla, okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Meram ilçesinde bulunan Meram Anadolu Lisesi’nde de İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün katılımıyla saat 10.00’da program düzenlendi. İstiklal Marşı ve bayrak töreni yapılan programlar eş zamanlı olarak EBA TV’de yayınlandı.

Programın ardından okul bahçesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, pandemiden dolayı okullarda uzun süredir İstiklal Marşı söylenmediğini ve Milli Eğitim Bakanı’nın da bugün bakanlık çalışanlarıyla birlikte İstiklal Marşı söylediğini kaydetti. Tüm Türkiye’deki öğretmenlerle birlikte İstiklal Marşı’nın okunduğunu belirten Seyit Ali Büyük, “Vatandaşlarımız da evlerinde EBA TV’DEN iştirak etmiş oldular. Duamız, isteğimiz ve düşüncemiz; okullarımızda öğrencilerimizle yüz yüze buluşup her daim söylemektir” dedi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Servet Altuntaş ve Mustafa Sakarya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin Doğan ve öğretmenler katıldı.