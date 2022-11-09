Konya’da öğrenciler Atatürk’ün imzasını oluşturdu

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün imza koreografisini oluşturan ortaokul öğrencileri büyük beğeni topladı.

Hüyük’te Yunus Emre Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü anma programı çerçevesinde farklı bir etkinlikle Atatürk sevgisini gözler önüne serdi. Kaymakamlık binası bahçesinde ortaokul öğrencilerinin katılımı ve el ele vererek oluşturduğu imza, yükseklerden yapılan çekimle de görüntülendi. Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, ilçe protokolü ve öğrencilerle kaymakamlık binası önünde oluşturulan imza koreografisinin ardından birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hüyük Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 84.yıl dönümünde Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerimiz imza oluşturdu. Okulumuza ve katkılarından dolayı Gökhan Harmankaya’ya teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.