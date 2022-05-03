Konya’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Taşağıl-Alhan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi istikametinden Alhan Mahallesi istikametine seyir halinde bulunan N.S. (30) yönetimindeki 42 EPT 49 plakalı motosiklet ile H.K. (21) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, NS. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. ile diğer motosiklet sürücüsü H.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.