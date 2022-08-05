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Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

KONYA 05.08.2022, 11:31
Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.A. idaresindeki 1-VSL-683 yabancı plakalı minibüs, yolun solunda bulunan market önüne kontrolsüz dönüş yaptığı sırada aynı istikamette arkadan gelmekte olan C.K. yönetimindeki 06 BGN 358 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü H.A.A. ise ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Kulu Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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