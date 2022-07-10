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Konya’da merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde merdivenden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
KONYA 10.07.2022, 11:33
Konya’nın Seydişehir ilçesinde merdivenden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Kızılcalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.İ. (4) evlerinde bulunan merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yakınları tarafından hemen Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.