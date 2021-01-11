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Konya’da kuralları ihlal eden bin 32 sürücüye ceza
Konya’da çeşitli ihlallerde bulunan bin 32 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 44 araç ise trafikten men edildi.
KONYA 11.01.2021, 14:48
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Konya’da çeşitli ihlallerde bulunan bin 32 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 44 araç ise trafikten men edildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Yapılan denetimlerde, 517 sürücüye hız sınırı ihlali, 225 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 278 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 9 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 3 sürücüye fazla yolcu taşımaktan cezai işlem yapıldı. Kontrollerde, 44 araç da trafikten men edildi.
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