Konya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Kulu ilçesinde H.Ü. idaresindeki 06 KB 321 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan aynı aileden H.Ü. (69), N.Ü. (44), M.Ü. (67) ve S.Ü. (42) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.