Konya’da kartpostallık kar manzarası

Konya’da etkili olan kar yağışı sonrası merkez Selçuklu ilçesinin farklı noktalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Konya’da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası şehir adeta beyaz örtüyle kaplandı. Selçuklu ilçesinde de yağan kar sonrası başta Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Sille Baraj Park ve Selçuklu Seyir Tepesi olmak üzere ilçenin birçok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Karın drone ile fotoğraflanan o büyüleyici güzelliğini ve doyumsuz manzarasını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.