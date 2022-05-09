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Konya’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

Konya’da, 9-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri başladı.

KONYA 09.05.2022, 15:44
Konya’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri

Konya’da, 9-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri başladı.

Karayolu Trafik Haftası’nın açılış programı Kültür Park’ta gerçekleştirildi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ramazan Bozcayüce, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Trafik Denetleme Şube Müdürü Ramazan Bozcayüce, “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan, çağımızın en önemli sorunlarından birisi hiç şüphesiz trafik kazalarıdır. Günlük yaşantımızın her safhasındaki trafik ile iç içe olmamız, hızla artan taşıt sayısı ve trafik kuralları ihlalleriyle gerçekleşen trafik kazaları birçok maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Kimi zaman facia boyutlarına ulaşan kazalar, çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, yaralanmaların ya da sakat kalmaların yanı sıra, büyük kayıplara da neden olmaktadır. 2021’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen ’Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

"Trafikte geçirilen sürenin azaltılmasıyla ilgili ciddi bir çaba içerisindeyiz"

Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte geçirilen süreyi azaltmanın gayretinde olduklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Büyük şehirlerin en önemli problemi trafik ve trafikte geçirilen süredir. Konya, kendi ölçeğindeki şehirlere göre bu sorunun en az yaşandığı şehirlerden birisidir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle trafikte geçirilen sürenin azaltılmasıyla ilgili ciddi bir çaba ve gayret içeresindeyiz ama trafik sadece taşıt sürücülerine ait bir kavram değil. Yayalar, bisikletler ve taşıt sürücülerinin birlikte kullandığı bir alandır. Onun için bu yatırımlarımızı sadece taşıt kullanımlarına dönük yapmıyoruz. Özellikle bisiklet şehri Konya sloganıyla, Konya bisiklet kullanımının en yaygın olduğu şehir olma noktasında her yıl gelişerek süreci devam ettiriyor. Konya şuanda 550 kilometre kadar bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip bir şehirdir. Sadece yolları yapmak yetmiyor. Özellikle bisiklet kullanıcılarının güvenliğini de sağlamak gerekiyor. Bu konuyla ilgili de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma’mızla da çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

"Yollar da trafik güvenliğini sağlıyor"

Yolların trafik güvenliğini sağlamada belirleyici faktör olduğunu vurgulayan Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Trafik kurallarına uymayla ilgili Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yüksek derecedeki yatırımlar ve fedakarlıklar takdiri hak ediyor. Hükümetimizin ulaşım altyapısını iyileştirmesiyle Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi Konya’mızda da yeni yollar yapıldı. Bütün bunlar trafik güvenliğini sağlamaktadır. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz Konya’mızda akıllı şehirlerle, teknolojiyi en üst düzeyle kullanmakla, şehirde trafik akışını düzenlemeye yönelik, imkan ve kabiliyetini en güzel bir şekilde öğrencilerimize, insanlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza sunmaktadır. Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle uzun vadede trafiğin güvenliğini sağlamak, sağlıklı akışı sağlamak ve yaya güvenliğini sağlamaya yönelik olarak stratejik eylem planları yapılmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması için fedakarlık yapan bütün personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilkokul ve anaokulu öğrencilerinin gösterileri izlendi.

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