Konya’da İRAP toplantısı gerçekleştirildi

Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkemizde afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "İlin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında video konferansla gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talimatıyla; Konya’nın afet risklerinin belirlenmesi ve belirlenen afet risklerinin azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla, İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanacağı bildirilerek, bu çerçevede ön hazırlık çalışmalarının başlatılması talimatı verilmiş ve Konya’daki tüm paydaşlarla çalışmaların başlatılmıştır" denildi.