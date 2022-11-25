Konya’da İMEP çerçevesinde öğretmenlere konferans verildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’nin paydaşı olduğu, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi (İMEP) çerçevesinde, öğretmenlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Programa, proje çerçevesinde Konya’da Pilot okul olarak seçilen Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi, 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi ve AYKENT Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Öğretmenleri, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, oda başkanları, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz katıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yılmaz, “Gençlerle İletişim, Akran Zorbalığı ve Sosyal Uyumun Geliştirilmesi” konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Konferansın sonunda söz alan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençleri yetiştiren öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini kaydeden Başkan Karabacak, bundan sonraki süreçte özellikle mesleki eğitimin daha da iyiye gitmesi anlamında Eğitim Kurumları ile Meslek Odalarının iş birliğinin artması gerektiğini ve bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti.