Konya’da ilkokullara güvenli internet ve güvenli trafik eğitimi

Konya’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ilkokullarda öğrencilerle bir araya gelerek internet kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili ve trafikte nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü “Huzur ve Güven Şehri Konya” ilkesiyle yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de bu ilke doğrultusunda ilkokulları ziyaret etti. Ekipler ziyaretlerinde, öğrencileri bilinçlendirerek, günümüzde daha çok yaygınlaşan ve çok küçük yaşlara kadar kullanım alanı genişleyen internet kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili eğitimler verdi. Güvenli trafik konularına da değinen Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrencilerin trafikte nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında da uyarılarda bulundu.

Güvenli İnternet ve Güvenli Trafik Eğitimi sonrasında polis abi ve ablalarının ziyaretlerinden ve verdikleri hediyelerden çok memnun kalan öğrenciler de onlar için hazırladıkları mektupları ve resimleri hediye etti.