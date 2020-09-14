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Konya’da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

KONYA'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMALARI ANIT ALANINDA DÜZENLENEN PROGRAMLA BAŞLADI.

KONYA 14.09.2020, 11:05
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Konya’da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Konya’da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı.

İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında ilk olarak Anıt Alanında program düzenlendi. Burada Atatürk Anıtına çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, kutlamalar çerçevesinde okulları ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

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