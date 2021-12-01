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Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KONYA 01.12.2021, 13:34
Konya’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda; İRAP, ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir plan hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve yetkili kurum ve kuruluş sorumluları katıldı.

"Bu plan insanların geleceği açısından şehrimizin güvenliği geleceği açısından çok önemli"

Bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Vahdettin Özkan, “Gerçekten bu plan insanların geleceği açısından şehrimizin güvenliği geleceği açısından çok önemli. Anlamlı bir önleyici tedbirleri itibariyle plan ve dolayısıyla aslında bütün kurum ve kuruluşlarımızın sahiplenmesi gereken hem inşasında hem uygulanmasında tek tek Konya’da bulunan bütün hemşehrilerimizin katkı sunması gereken ve katılım sunması gereken bir planlamadır. Risklerin bertaraf edilmesi yönünde gelecek kuşaklara tamamlanması çocuklarımıza ve yeni nesillerimizin muhafazası açısından alınması gereken çok önemli tedbirler vardır. Bu anlamda özellikle afetsellik ile ilgili durumu analiz ettiğimiz zaman Türkiye afet müdahale planıyla biliyorsunuz; uluslararası alanda gerçekten bizim inşa etmiş olduğumuz planlama ve örnek planlama uluslararası çok akredite çokça öncelenen ve örnek alınası bir operasyonel planlama. Ama bu planlama önceliği nedir? Afet olduktan sonra müdahale ve iyileştirme faaliyetleridir. Hem Sağlık Bakanlığımızın hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın AFAD’ımızın koordinasyonunda bütün bakanlıklarımızın müdahalede ki başarısı çokça örnek olarak gösterilmektedir” dedi.

"Toplumun afete dirençli toplum haline getirilmesi hayati önem taşıyor"

Uğur İbrahim Altay ise, “Bugün burada gerek ülkemiz gerek Konyamız tüm vatandaşlarımız adına önemli bir toplantıyı birlikte gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz taşıdığı coğrafi özellikler nedeniyle doğal afetler yönünden ciddi riskler barındıran bir ülke. Ülkemizin jeolojik yapısının iklim özelliklerinin ve bazı beşeri etkenlerin neden olduğu deprem, sel, yangın, çığ ve heyelan gibi daha pek çok doğal afet tüm vatandaşlar için ön görülemez bir tehdit oluşturuyor. Özellikle ülkemizin önemli bir bölümünün deprem kuşağında yer alıyor olması bu risklerin belki de en başında geliyor. Bununla birlikte yüzyılımızı tehdit eden en büyük çevresel ve sosyoekonomik olgulardan biri olan küresel iklim değişikliği gerek hava kalitesini gerekse yaşamsal döngüyü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bazı doğal afetlerin engellenmesinin imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bu afetlerden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim elimizde. İnsan sağlığını ve hemen hemen bütün beşeri ve ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen bu afetlerin yıkıcılığını önlemek için risklerin önceden belirlenip gerekli önemlerin bu doğrultuda planlanması ve toplumun afete dirençli toplum haline getirilmesi hayati önem taşıyor” diye konuştu

"İRAP AFAD’ın değil tüm ilimizin planıdır"

AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun da, “Cumhurbaşkanlığımızın 4 nolu kararnamesi gereğince ülke düzeyinde risk azaltma planlarını yapmak, bununla ilgili yani kararname doğrultusunda planlanmasına başlanmıştır. Afet ve risk azaltma nedir? Afetler veya acil durumlar öncesinde olası kayıp ve zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmaların tümüdür. Afet riski azaltma yapı yaparken afet risklerin azaltılması için amaç hedef ve eylemlerin yer aldığı plandır. Her bireyler için sorumlu paydaşlar planda belirlenmiştir ve ilimizdeki tüm paydaşlar ile birlikte tüm şehrimiz için hazırlanmıştır. İRAP, AFAD’ın değil tüm ilimizin planıdır. Şehrimizde güvenli yaşamak can ve mal kayıplarını azaltmak risk azaltma bilincini herkese oluşturmak, paydaşlar arsında iş birliği afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirmek için yapılan harcamaları azaltmak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamak için İRAP hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Toplantı tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

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