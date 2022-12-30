Konya’da güvenli internet kullanımı hakkında 102 bin kişi bilgilendirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılında 35 okul, kurum ve spor etkinliklerde toplamda 102 bin 127 kişiye bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

İnternet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün artarken, siber ortamda işlenen suçların oranı da yükseliyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü; siber suçlarla mücadele için hayata geçirdiği “Siberay” projesiyle gerçekleştirdiği eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetleriyle internet kullanıcılarını bilinçlendirerek sanal tehlikelerden korumayı amaçlıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla eğitim kurumlarında görev yapan okul idarecilerine, rehber öğretmenlere, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine ve her yaş grubundan vatandaşlara, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi konularında bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Gençleri ve vatandaşları sanal ortamın olumsuzluklarından uzak tutmak için yapılan 2022 yılı bilgilendirme faaliyetlerinde 35 okul ve kurumda 12 bin 127 kişiye yüz yüze seminer verildi. Öte yandan, okul ve kurumların yanı sıra Konyaspor 100. Yıl Etkinlikleri ve bilgilendirme stantlarında yaklaşık 90 bin kişiye bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.