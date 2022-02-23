Konya’da gurbetçinin 3 katlı evinden hırsızlık

Konya’nın Kulu ilçesinde gurbetçiye ait 3 katlı bir ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Yeni Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde İsveç’te ikamet eden ve çalışan Güven Dölek’e ait 3 katlı ev kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu. Evi kontrole gelen yakınlarının pencere demirlerinin kırık olduğunu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede üç katlı evin ikinci katındaki demir korkuluklarının kırılarak içeriye girildiği belirlendi. Evde bulunan 2 adet televizyon ve çeşitli eşyaların çalındığı olayla ilgili polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.