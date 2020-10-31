Konya’da Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması yapıldı
KONYA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE MİNİK, YILDIZ VE GENÇ KATEGORİSİNDEKİ SPORCULAR ARASINDA GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU YARIŞMASI DÜZENLENDİ.
Konya’da, Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması düzenlendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Karatay Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen müsabakaya minik, yıldız ve genç kategorisinde 30 sporcu katıldı. Yarışmada, karma minikler kategorisinde Efe Erkan’a, yıldız erkek kategorisinde Ahmet Tuna Yeşilkaya’ya, yıldız kız kategorisinde Nihan Kıvrak’a ve genç erkek kategorisinde ise Ahmet Kayrıgan’a birincilik ödülü verildi.
Programda konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle geleneksel Türk okçuluğu müsabakasına 4 kulüpten 30 sporcunun katıldığını söyledi.
“Bu sporun yapılmasını teşvik edeceğiz”
Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım olduğunu ifade eden Cengiz Toksöz, “İnşallah ilerleyen zamanlarda da o coşkulu müsabakalarımıza devam edeceğiz. Bizler de zaten federasyon olarak yaptığımız müsabakalarda sınırlı sayıda sporcuyla müsabakaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Türk okçuluğu müsabakalarının yapılması çok anlamlı. Efendimizin sünneti olan bir sporun da burada yapılmış olması çok önemli. Efendimiz; ‘çocuklarınıza ok atmayı ve yüzmeyi öğretin’ gibi tavsiyeleri var. İlerleyen zamanlarda da birçok ilde Mevli-i Nebi çerçevesin bu sporun yapılmasını teşvik edeceğiz” dedi.
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğuşunun dünya tarihinin en önemli hadisesi olduğunu söyledi. Peygamberin doğumunun bu seneki konu başlığının ‘peygamber ve çocuk’ olduğunu anlatan Poçanoğlu, “Bu sebeple bir dizi yarışmalar, 6 alanda sportif faaliyetler düzenledik. Bunlar en çok önem verdiğimiz geleneksel okçuluk. Peygamber efendimizin sünnetine de çok uygun çünkü okçuluğu teşvik ediyor ve onun yetiştirdiği okçular dünyaya İslam’ın kapılarını açmış büyük kahramanlardır” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Cádiz
|8
|14
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3