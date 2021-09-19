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Konya’da Gaziler Günü kutlandı

Konya’da Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

KONYA 19.09.2021, 10:53
Konya’da Gaziler Günü kutlandı

Konya’da Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Konya’da Gaziler Günü dolayısıyla Anıt Alanında program düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve program sona erdi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Önder Şensöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve gaziler katıldı.

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