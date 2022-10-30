Konya’da fener alayı coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü büyük bir coşkuya sahne oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beyşehir ilçesinde de kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı yürüyüşü Atatürk anıtında başladı, Antalya Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş göl kenarındaki festival alanında sona erdi. Havadan da görüntülenen fener alayı yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşaleler taşıyan coşku dolu kalabalık, önlerinde Atatürk posteri taşıyan gaziler ile Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterileri eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençler de ellerinde dev Türk bayrağını yürüyüşün bittiği göl kenarına kadar taşıdı.

Yürüyüşe katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, festival alanında kürsüde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku içerisinde kutladıklarını belirterek fener alayı yürüyüşüne katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte konuşmaların ardından mehter takımı gösterileri sunulurken, Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek de alanda toplanan kalabalıkla birlikte dua etti. Etkinlik Beyşehir Gölü üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile son buldu.