Konya’da Engelliler Haftası etkinlikleri

Konya’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Kültür Park’ta yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Selçuklu Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de milli marşa işaret dili ile eşlik etti. Günün anlam ve önemine dair konuşma Selçuklu Mediha Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi İlknur Demir tarafından yapıldı. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, okullarda eğitim hizmetinin iyileştirilmesi için gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse diğer kurumlar ve belediyelerin seferberlik halinde olduğunu belirterek, “Öncelikle eğitim gören çocuklarımıza gençlerimize önemli katkılarından dolayı tüm velilerimizi kutluyorum. Bugün de bu programda özel öğrencilerimiz ile beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada öğrencilerimizle beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek ve paylaşımda bulunmanın ayrı bir manevi zevki olsa gerek. Bazen bir dezavantaj gibi algılanan durumların esasen alınan manevi zevk ve neticesi itibariyle çok daha hayırlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda duyarlılık ve sorumluluk bilinci olan anne, baba ve ebeveynleri ayrıca tebrik ediyorum. Okullarımızda özel eğitim hizmetinin sunulmasında Milli Eğitim Bakanlığımız ve belediyelerimiz elbirliği ile hummalı çalışmalar içerisinde. Haftanın hayra, berekete, daha iyi bir eğitime vesile olmasını diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Engelliler Haftası’nın farkındalık oluşturma adına çok önemli olduğunu ifade ederek bu dönemde yapılan etkinliklerin çok kıymetli çalışmalar olduğunu söyledi. Seyit Ali Büyük, engelli vatandaşlarla birlikte her anlamda daha güçlü olunacağını vurgulayarak, özel öğrencilere yönelik hem özel eğitim kurumlarında hem de halk eğitim merkezlerinde çok önemli faaliyetler yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaptı ve şiir okudu. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, protokol üyeleri, özel öğrenciler ve veliler katıldı.