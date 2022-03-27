Konya’da emniyet birimlerinin çalışmaları vatandaşlara anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" çerçevesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubeler alan çalışmalarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençlere yönelik 26-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Konya’da Fuar ve Kongre Merkezinde devam ediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube müdürlükleri vatandaşları fuarın son gününde de bilgilendirmeye devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program sayesinde hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getiriliyor. Etkinliklerde gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmayı, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda gençlerin destekler hakkında bilgilendirilmesini ve doğru yönlendirilmeleri sağlanıyor. "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun zararları hakkında bilgiler paylaştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, olay sonrası parmak izi ve delilerin nasıl toplandığı hakkında bilgi vererek katılımcılardan alınan parmak izleri ise kendilerine hatıra olarak verildi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, şüpheli paketlerin imha edilmesi sırasında kullanılan uzaktan kumandalı robotları tanıttı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, simülatör araç ile emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösterdi.

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde düzenlenen emniyet kemeri simülatörüne binen Süleyman Bayram, "Yapılan bu programla sayesinde emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anladım ben de. Gerçekten çok faydalı. Herkesin en azından herkesin bunu bir kez dahi olsa denemesini öneriyorum. Çünkü emniyet kemerinin takılı olmasının bu durumda ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor" diye konuştu.

Oğlu ile birlikte emniyetin stantlarını gezen İrfan Mutlu, "Emniyet standımızı gezdik burada emniyetimizin kullandığı her türlü teknolojik makine, alt yapıları, olay yerinde kullanılan cihazları gördük. tanımaya çalıştık güzeldi. Oğlumla geziyoruz hem oda teknolojik malzemeleri görmüş oldu. İleriye dönük faydalarının da olacağına inanıyoruz" dedi.