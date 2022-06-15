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Konya’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KONYA 15.06.2022, 17:23
Konya’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.’nin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 AGM 415 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmada elektrikli bisiklet yol kenarındaki otların içerisine devrilirken, sürücü A.K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi F.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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