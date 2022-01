Konya’da ekiplerin karla mücadelesi 7/24 devam ediyor

Konya’da devam eden olumsuz hava koşullarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı Valilik koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile ilgili çalışma grupları 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele kapsamında ekiplerin büyük bir gayretle çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizden koordine edilen ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına; ulaşım-altyapı, arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, enerji, nakliye, haberleşme, barınma, teknik donanım ve ikmal, gıda, tarım ve hayvancılık gruplarında 12 çalışma grubu, 3 bin 473 personel ve 1028 araç ile devam etmektedir” dedi.

Karla mücadele çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Vali Özkan, “İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlamak amacıyla şehrimizin her köşesinde karla mücadele ekiplerimiz gece-gündüz demeden fedakarca çalışıyor. İlimizin her noktasında karla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Olumsuz hava koşullarına karşı mücadele eden ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için fedakarca 7/24 görevini titizlikle ifa eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Özkan, “Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile belediye personeli, Kaymakamlarımız, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve AFAD personelimiz koordineli bir şekilde gecelerini gündüzlerine katarak insanlarımızın hizmetine koşuşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Konya’da vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Özkan, kar yağışı ve soğuk ile olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.