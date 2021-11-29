Konya’da Daru’l Huffaz’da yeni dönem kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren “Daru’l Huffaz”da yeni dönem kayıtları başladı.

KOMEK bünyesinde hizmet veren Hafızlık Sağlama Merkezi’ne (Daru’l Huffaz) başvurmak isteyenler için kayıtlar başladı. “Hayat Boyu Öğrenme ve Öğrendiğini Zihinde/Zinde Tutma” ilkesinden yola çıkarak geleneksel Daru’l Huffaz projesini hayata geçiren KOMEK, hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. KOMEK Ali Gav Medresesi Gelenekli Sanatlar Merkezi’ndeki eğitimler kadınlar ve erkekler ayrı olmak üzere haftanın 7 günü yapılıyor. Hafta içi bayan kursiyerler 07.30 - 21.00, hafta sonu 08.00 - 17.00 saatleri arasında; erkek kursiyerler ise hafta içi 06.00 - 21.00, hafta sonu 08.00 - 17.00 saatleri arasında randevu usulüyle derslerini veriyor. Ayrıca yüz yüze eğitimlere katılma imkânı olmayan kursiyerler ile şehir dışından katılmak isteyenler için online eğitim hizmeti de sunuluyor. 12 Aralık tarihine kadar devam edecek “Daru’l Huffaz” kayıtları için; şahsen, 353 62 47 nolu telefonu arayarak veya www.komek.org.tr adresinden online olarak başvurulabiliyor.