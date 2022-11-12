Konya’da ’’Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlık koordinasyonunda Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla yapılan tatbikat Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da gerçekleştirildi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Konya Kız Öğrenci Yurdunda Vali Vahdettin Özkan’ın katılımıyla Çök-Kapan-Tutun tatbikatı yapıldı. Deprem anını canlandırmak için senaryo gereği çalınan sirenle başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alındı.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Özkan, Düzce depreminin yıldönümünde şehitleri tazimle yad ettiklerini ifade etti. Ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde eş zamanlı bir tatbikat icra edildiğini söyleyen Vahdettin Özkan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve vatandaşlarımız çök-kapan-hayata tutun tatbikatına müdahil oldu. Afetlere dirençli toplumlarla karşı konulması çok önemli. Bu da bireylerde risklere karşı farkındalık oluşması ile ilişkilidir. Afetlerle ilgili bilincin nasıl oluşacağı, eğitimin nasıl verileceği ve özellikle tüm kurumlarımızın ve kuruluşlarımızın koordinasyonu nasıl sağlayacağı en önemli hususumuzdur" dedi.

Türkiye’nin Afet Müdahale Planı ile dünyaya örnek teşkil ettiğini vurgulayan Özkan, "Bir afet olduğunda tüm kuruluşlarımız, belediyelerimiz, merkezi idarelerimiz, meslek kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız koordineli bir şekilde müdahaleyi çok iyi icra etmektedir. Bunun dışında afetlerle ilgili risk planları içerisinde en önemlisi hem bilinç oluşturma hem bilgiye sahip olma hem de müdahalenin refleks haline getirilmesidir. Bugün de hep beraber bu farkındalığı oluşturduk. Sağlıklı ve afetlerden uzak bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.

Tatbikatın ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, öğrenciler ve Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller ile hatıra fotoğrafı çektirdi.