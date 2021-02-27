Konya’da çekici ve şoförünün üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri durdurdukları çekicide ve şoförünün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi yaptığı çalışmalar kapsamında bir çekicide uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Araç D-300 uygulama noktasında durdurularak Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden getirilen narkotik köpeği ile arama yapıldı. Araçta ve şahsın üzerinde paketlenmiş satışa hazır halde 16 paket ve 5 adet sigaraya sarılmış halde 23 gram bonzai, iki paket halinde 1 gram metamfetamin, 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.