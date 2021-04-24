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Konya’da çatı yangını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KONYA 24.04.2021, 12:53
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Konya’da çatı yangını

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde A.Y’ye ait iki katlı evin çatı kısmından alevler yükselmeye başladı. Ev sakinlerinin uykuda olduğu esnada çıktığı belirtilen yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çatıyı tamamen saran alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sonucu evin çatısında ve odalarda maddi hasar oluştu. Yangına çatıdaki mutfak kısmında yerde akşam yemeği pişirilmesi sonucu saatler sonra kordan tutuşan örtünün sebep olduğu ileri sürüldü.
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