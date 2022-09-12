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Konya’da büyükbaş ağılında yangın
Konya’nın Kulu ilçesinde büyükbaş ağılında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KONYA 12.09.2022, 09:44
Konya’nın Kulu ilçesinde büyükbaş ağılında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesinde Serkan Köylüoğlu’na ait ağılda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağıldan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen ağılda yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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