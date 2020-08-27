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Konya’da bin 185 gram uyuşturucu ele geçirildi
KONYA’DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA BİN 185 GRAM UYUŞTURUCU MADDE İLE 47 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN; 3 KİŞİYE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK, 2 KİŞİYE DE UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNDAN YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.
KONYA 27.08.2020, 12:32
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Konya’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda bin 185 gram uyuşturucu madde ile 47 uyuşturucu hap ele geçirilirken; 3 kişiye uyuşturucu ticareti yapmak, 2 kişiye de uyuşturucu kullanma suçundan yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bin 185 gram uyuşturucu madde ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 av tüfeği ile 1 hassas teraziye de el konuldu. Ayrıca, 3 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 2 kişiye de uyuşturucu madde kullanma suçundan yasal işlem başlatıldı.
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