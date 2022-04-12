Konya’da Bilgehanelerin sayısı 15’e ulaştı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkıda bulunan Bilgehaneler, yeni açılan Yavuz Sultan Selim şubesiyle 15 merkeze ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Atabey Gençlik Projesi” çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler büyümeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesi için üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını belirtti. Bu çerçevede Konya genelinde hizmet veren Bilgehanelerin önemli önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Altay, 4’üncü sınıftan 8’inci sınıfa kadar öğrencilere katkı sağlamak için yeni Bilgehaneler açmaya devam ettiklerini söyledi. Son olarak açtıkları Yavuz Sultan Selim Bilgehanesi ile birlikte Konya merkezdeki şube sayısının 10’a, ilçelerle birlikte toplam sayının 15’e yükseldiğini kaydeden Başkan Altay, “Yavuz Sultan Bilgehanemizin şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun ilgi gören kayıtların ardından eğitimlere başlıyoruz. Vaktini kaliteli ve gelişimine katkı sağlayan etkinliklerle geçirmek isteyen tüm yavrularımızı Bilgehanelere davet ediyorum” diye konuştu.

Konya’da 4’üncü sınıftan 8’inci sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenleyen; 4’üncü sınıflar için hafızlık hazırlık programı ve 8’inci sınıflar için LGS hazırlık programı ile öğrencileri geleceğe hazırlayan Bilgehaneler, eğitim desteği konusunda önemli bir görev icra ediyor.