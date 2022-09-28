Konya’da Bilgehaneler yeni döneme 10 bin öğrenciyle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehaneler yeni döneme 10 bin 187 öğrenciyle başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik milli ve manevi eğitim merkezleri olan Bilgehaneler, 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkez ve ilçelerde 18 noktada Bilgehaneler’in hizmet verdiğini hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerle her yaştan hemşehrimizin hayatına dokunmaya gayret ediyoruz. Bilgehanelerimiz de yeni döneme aynı istek ve heyecanla ‘merhaba’ dedi. Ders destek programları, atölye ve etkinlikler, milli ve manevi eğitimler olarak 3 ana başlıkta hizmet veren Bilgehanelerimize, yeni dönemde 10 binin üzerinde öğrencimiz kayıt yaptırdı. Yeni dönemde tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah sorunsuz ve güzel bir eğitim yılı geçirirler” diye konuştu.

Öte yandan, Konya’nın merkez ve ilçelerinde toplamda şube sayısı 18’e ulaşan Bilgehaneler, Sarayönü İlçesine bağlı Lâdik Mahallesi’nde açılan şubesiyle öğrencilere hizmet vermeye başladı.