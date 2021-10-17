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Konya’da besihanedeki samanlıkta korkutan yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir besihanenin samanlık olarak kullanılan depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlar zarar görmeden söndürüldü.

KONYA 17.10.2021, 12:45
Konya’da besihanedeki samanlıkta korkutan yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir besihanenin samanlık olarak kullanılan depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlar zarar görmeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi Yeni Çevre Yolu kenarında bulunan bir besihanenin samanlık olarak kullanılan deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst kata ve bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, besihanede bulunan büyükbaş hayvanlara zarar vermeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri, daha sonra samanlıkta uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede yangının, elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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