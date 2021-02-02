Konya’da belgesiz avlanan 4 kişiye işlem yapıldı

Konya’da belgesiz avlanan 4 kişi hakkında işlem yapılırken, bir adet tüfeğe el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü Beyşehir Milli Park Şefliği ekipleri kaçak avlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında belgesiz avlanan dört şahsa işlem yapıldı. Bir adet takozsuz ve ruhsatsız yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.