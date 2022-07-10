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Konya’da bayramlaşma programı yapıldı
Konya’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
KONYA 10.07.2022, 14:57
Konya’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.
Bayramlaşma programı protokol mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem ve Selman Özboyacı, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve yerel ve ulusal basın temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program, Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan dua ile sona erdi.