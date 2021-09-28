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Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, milli park ekipleri tarafından avda kullanılması yasaklanan araçlardan bıldırcın ses cihaz cihazları ele geçirildi.

KONYA 28.09.2021, 11:58
Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, milli park ekipleri tarafından avda kullanılması yasaklanan araçlardan bıldırcın ses cihaz cihazları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin sahada yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor. Ekipler, gece saatlerinde sahada yürüttükleri av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında avlanmada kullanılması yasak olan araçlardan 4 adet bıldırcın ses cihazı buldu. El konulan cihazlar imha edildi.

Öte yandan, ekiplerin denetimleri esnasında usulsüz avlandığı belirlenen 2 kişi de yakalandı. Yakalanan kişiler hakkında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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