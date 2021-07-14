Konya’da ata tohumlarının yaygınlaştırılması ve uzun süreli korunması hedefleniyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Sarayönü Belediyesi arasında ata (yerel) tohumların Sarayönü, Konya ve Türkiye’de yaygınlaştırılması ve uzun süreli korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile ata tohumların toplanması, bitkisel üretim yapılması, ürünlerin değerlendirilmesi, tohumların depolanması, ata tohumların yaygınlaştırılması, tarımsal üretimle ilişkili tüm aşamalarda çalışma yürütülmesi ve tarımsal eğitim alanında stratejiler geliştirilerek uygulanması hedefleniyor. Protokol kapsamında, Sarayönü ilçesinin gelişimine katkı sağlayabilecek yüksek lisans ve doktora tez projelerinin desteklenmesi, ata tohumların yetiştirilmesi ve araştırma yapılması için arazi tahsisinin sağlanması, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim elemanları ile çiftçilerin teknik gezi ve saha çalışmalarına imkân sağlanması, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu bünyesindeki seranın modernizasyonu amaçlanıyor.

“Bilimsel çalışmalar Selçuk Üniversitesi tabinde olacak"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektörlük makamında düzenlenen törende Selçuk Üniversitesi olarak bölgedeki tüm çalışmalara öncü olmayı hedef edinen bir üniversite olduklarını söyledi. Bu kapsamda Sarayönü Belediyesi ile ata tohumunun depolanması, yaygınlaştırılması, ekilmesi ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesine yönelik protokol imzaladıklarını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Protokol kapsamında yapacağımız bilimsel çalışmalar, Selçuk Üniversitesi tarafından takip edilecek. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde de bu yöndeki bilimsel çalışmalara katkı sağlamış olacağız. Sarayönü Belediyesi ile yeni projelere daha hızlı şekilde adım atarız umuduyla hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Sarayönü Belediye Başkanı Nazif Solak da, “Mezun olduğum üniversiteyle protokol imzalamak beni çok mutlu etti. Sarayönü ilçesi olarak üniversitemize en yakın ilçeyiz. İlçemiz açısından bu protokolümüzü çok önemli buluyorum. Bizim için daha sağlıklı, bilimsel bir veri kaynağı oluşmuş olacak. Protokolümüz, inşallah güzel gelişmelerin başlangıcı olacak. Hayırlı, mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolünün imzalandığı törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Ata Tohum Proje Koordinatörü ve Sarayönü Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Programı Dr. Öğr. Üyesi Hayati Akman eşlik etti.

“Tat ve aroma bakımından eşsiz ürünler yetiştirmeyi istiyoruz"

Ata Tohum Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Akman, projeye ilişkin açıklamada bulundu. İmzalanan protokolün üniversite-belediye iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Akman, “Üniversitemiz serasında fide haline getirilen bitkiler, Sarayönü Belediyemiz arazisinde yetiştirilmekte ve belediye bünyesinde oluşturulacak nem ve sıcaklık ayarlı tohum depolarında gelecek nesillere aktarılması amacıyla uzun süreli muhafaza edilebilecektir. Üniversite olarak bu ata tohumlarımızı verim, tat, lezzet ve aroma yanında antioksidanlar, fenolik maddeler, vitaminler, mikro ve makro elementler yönüyle insan sağlığı için en faydalı olanlarını bilimsel araştırmalarla belirlemiş olacağız. Ata veya yerel tohumlar; hibrit, GDO veya benzeri ıslah çalışmalarına tabi tutulmadığı için daha doğal kabul edilmektedir. Ata tohumların vatandaşlarımızın kullanımına sunulması ve dolayısıyla yaygınlaştırılması önemli bir faaliyet olacaktır. Bu projeyle ülke halkımızı tat, lezzet ve aroma bakımından eşsiz ürünlerle buluşturmayı amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.

"Çalışmamız sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacak"

Dr. Öğr. Üyesi Akman, toplanan 140 adet kışlık ve yazlık sebzelerin yanı sıra tarla bitkileri tohumlarını, organik tarımda kullanılan gübre ve ilaçlarla doğal yollarla ürettiklerini anlattı. Projenin, güvenli gıdayla beslenen daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacağını işaret eden Dr. Öğr. Akman, şunları kaydetti: “Çevre dostu bu projeyle bitki yetiştirmede kullanılan kimyasal ilaç ve gübreler kullanılmayacak olması toprak ve su kirliliğinin de önüne geçecektir. Genetik mirasımız olan ata tohumlarımız, gelecekte gıda güvenliğinin sağlanmasında; küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle oluşan kuraklıkla mücadelede bir tampon vazifesi görecektir. Ülkemizin gelecek stratejisiyle uyum içerisinde gıda güvenliğini ve ayrıca güvenli gıdanın mutfaklarımızda yer almasına katkıda bulunabilecek yerel ata tohumlarımızın korunması ve yaygınlaştırılması projesinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”