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Konya’da Acil Sağlık Haftası kapsamında öğrenciler bilgilendirildi

Konya’da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine 112 Acil Hizmetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

KONYA 06.12.2021, 13:55
Konya’da Acil Sağlık Haftası kapsamında öğrenciler bilgilendirildi

Konya’da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencilerine 112 Acil Hizmetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulundaki etkinlik düzenlendi. Programda, ilkokul öğrencilerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), acil sağlık komuta aracı, obez ambulansı, acil durumlarda kullanılacak 4’lü hasta alan ambulans ve motosikletli acil sağlık ekibi araçları ile ekipmanları tanıtıldı. Öğrencilere sağlık araçlarının ve ekipmanlarının hangi durumlarda nasıl kullanıldığı hakkında bilgiler verildi.

“Bugüne kadar ambulanslarımız 6,5 milyon kilometre yol kat ettiler"

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç eğitimler sırasında yaptığı konuşmada, “Acil Sağlık Hizmetleri Haftamızda vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesini önemsiyoruz. Ama tabi en önemli bilinçlendirme hedefimiz geleceğimiz olan yavrularımız. Bu nedenle burada Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulunda bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımıza ambulansları tanıtacağız, acil sağlık hizmetlerinin önemini bizzat ambulansları tanıtarak yerinde öğreteceğiz. Bu nedenle öncellikle il milli eğitim müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürümüze ve okul müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi Konya olarak tüm sağlık alanlarında olduğu gibi acil sağlık hizmetlerinde de gerçekten güzel hizmetler sunuyoruz. Bu yıl itibariyle bugüne kadar ambulanslarımız 6,5 milyon kilometre yol kat ettiler. Ayrıca acil sağlık hizmetleri istasyonumuz sayımız 86’ya yükseldi. Ambulans sayımız şuanda acil sağlık hizmetlerinde 122 ayrıca hastanelerimizde destek veren ambulans sayımız 38’e yükseldi ve ambulans çeşitliliği açısından da il sağlık müdürlüğümüz gerçekten çok donanımlı bir yapıya sahip. Helikopter hava ambulansımız var. Yeni doğan ambulansımız var 2 adet ve yeni doğana bakan acil istasyonumuz var sadece. Paletli ambulanslarımız var 4X4 olan, yine obez hastalarımızı taşıyan obez ambulansımız var. Yine Allah korusun yoğun ihtiyaç olduğu dönemlerde kazalarda ve benzeri durumlarda 4’lü, 4 hastayı birden taşıdığımız ambulanslarımız var. Yine afetlerde ve olumsuz durumlarda kullandığımız komuta aracımız var. Burada bir anda gerçekten bütün hem Konya hem Türkiye ile bağlantı sağlayacak bir altyapıya sahip komuta aracımız var ve bin 250 acil sağlık çalışanımız da Konyamıza hizmet veriyoruz. Konya’nın hem yüz ölçümü fazla hem nüfusu fazla buna rağmen biz Konya’da vakaya erişim süremiz 10 dakikanın altındadır. Ortalamaya vakaya erişim süremiz yeni yaptığımız planlamalar ve hem ambulans sayımızın artması hem 112 acil sağlık istasyonlarımızın artmasıyla bu rakamı 10 dakikanın altına düşürdük. Bu konuda desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımıza ve milletvekillerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Konyamız her zaman en iyisine layıktır” dedi.

“Öğrencilerimizin gereksiz 112’nin aranmaması konusunda çok çok önemli bir eğitim”

Prof. Dr. Koç, "Bakanlığımızın ’yaşama yol ver projesi’ var. Her yıl biz ilkokuldaki öğrencilerimize bu eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimizin gereksiz 112’nin aramaması konusunda çok çok önemli bir eğitim almaları gerekiyor. Çünkü bize çağrıların gereksiz çağrı oranımız gerçekten yüksek. Ayrıca 112 acil sağlık hizmetlerinin hayat kurtardığını ve oraları zamanında gereğinde aramanın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmamız gerekiyor. Yolda, trafikte 112 ambulanslarının ne derece önemli olduğunu onlara yol vermenin ne kadar önemli olduğunu yine çocuklarımıza anlatıyoruz ve gereksiz sağlık personeline karşı iletişimde çok çok önemli vatandaşlarımızın bu alanda eğitimi de önemli. Yine çocuklarımıza sağlık personelinin can kurtaran bir kişi olduğunu ve canla başla çalışan bir dost olduğunu onlara anlatıyoruz” diye konuştu.

“Acil sağlım hizmetleri farkında olunması gereken bilinmesi gereken bir konu”

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası sağlık müdürümüzün nezninde tüm sağlık çalışanlarının haftasını kutluyorum. Gerçekten önemli farkında olunması gereken bilinmesi gereken bir konu. Çocuklarımız, öğrencilerimizin olayı fark etmesi neye hangi hastalık anında hangi acil durumda nereyi arayacaklar, nereyi meşgul etmeyecekler, bu farkındalığın oluşturulmasını istiyoruz. Bütün okullarımızda buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sağlık müdürlüğümüz, devletimiz sağ olsun bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Şuan ki görmüş olduğumuz araçlar baktığımız zaman bizim için her yönüyle hizmet ediyor en son teknolojiler. Allah eksikliklerini göstermesin ama biz eğitim olarak çocuklarımızı he konuda hazır etmek için çalışıyoruz, kampanya yapıyoruz geleceğin kan bağışçılarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada da 112 acille ilgili ne yapmaları gerektiği noktasında sağlıklı bilgileri birinci elden almalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitim sonunda öğrencilere ağız bakım seti hediye edildi.

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