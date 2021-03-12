Konya’da 96 parça tarihi eser ele geçirildi

Konya’da jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine bir evin ahırında yapılan aramada Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait 96 parça bakır, gümüş ve bronz sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Fırınlı Mahallesi’nde kaçak kazı sonucunda tarihi eser saklanıldığı ihbarı üzerine bir ev ve çevresinde arama yapıldı. Mahkeme kararı ile evin ahırında yapılan aramada Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 43 bakır sikke, 1 bronz sikke ve 3 gümüş sikke ele geçirildi. Ayrıca, 1 bakır yüzük, 1 bronz yüzük, 1 adet gümüş yüzük, 1 balta ucu, 1 terazi dirhemi, 44 adet değişik şekil ve ebatlarda obje ile 1 el dedektörüne el konuldu. Şüpheli A.A. (33) ise ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler adli makamlara teslim edilecek.