Konya’da 81 aranan şahıs yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün il merkezinde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan toplamda 186 yıl hapis cezası ve yakalama emri bulunan 81 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il merkezinde, 42 ekip ve 120 personel ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve daha birçok suçtan aranan, kesinleşmiş toplamda 186 yıl hapis cezası ve yakalama emri bulunan 81 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 81 şahıstan 43’ü cezaevine gönderilirken 38 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere adli mercilere sevk edildi.